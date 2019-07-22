Власти Ирана заявили о раскрытии целой сети агентов ЦРУ

Некоторые из арестованных шпионов уже были осуждены и приговорены к смертной казни.

Власти Ирана раскрыли шпионскую сеть агентов Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на доклад подразделений разведки и безопасности Ирана.

Оказалось, что аресты проводились на протяжении последнего года. Ячейки не были связаны между собой. Выявленные шпионы — работники экономических, ядерных, инфраструктурных, военных и кибернетических государственных предприятий Ирана и партнёров из частного сектора.

Часть агентов является завербованными иранцами. Людям не давали визы в США или не продлевали действующие, пока они не соглашались на сотрудничество. Кто-то был гражданином другой страны и приехал в Иран в качестве консультанта. Также сообщается, что спецслужбы США давили на иранских дипломатов на международных конференциях в третьих странах.

Одного иранца, который был связан с Министерством обороны страны и, по заявлениям властей, сливал данные ЦРУ в 2010–2011 годах, уже казнили в прошлом месяце.