Житель Краснодарского края держал на цепи 10-летнего сына

Это выяснилось, когда мальчику удалось сбежать, пока отца и мачехи не было дома. Он оторвал доску, к которой его приковали.

В селе Великовечное Краснодарского края местный житель Валентин М. на протяжении нескольких месяцев периодически держал на цепи своего 10-летнего сына в сарае. Так он наказывал ребёнка за проступки.

Тихону (так зовут мальчика) удалось сбежать, когда отца и мачехи не было дома. Он оторвал доску, к которой его приковали. Местные жители увидели его с цепью на шее в продовольственном магазине. Вызвали социальных работников и МЧС, чтобы освободить ребёнка.

По словам источника Лайфа в местной администрации, мальчик очень просил не говорить папе, что он сбежал, чтобы его опять не посадили на цепь. Мальчик заявил, что его не кормили дома и ел он только в школе. По его рассказам, отец наказывал его металлической гнущейся трубкой.

В администрации при этом отметили, что семья мальчика довольно обеспеченная, но скрытная. Отец Тихона когда-то баллотировался в Белореченскую администрацию, у него якобы есть бизнес в Белореченске.

По версии ребёнка, жёсткие методы воспитания Валентин М. практикует не один месяц. Мальчик не рассказывал об этом в школе.

Сам мужчина из приёмной семьи, отношения с отцом у него не сложились. По словам местных жителей, старика отправили в дом престарелых.

Ситуацией с ребёнком занялись правоохранительные органы. Краевое СУ СК РФ начало доследственную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что сына российского виолончелиста заподозрили в истязании собственных детей.