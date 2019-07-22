Любителей "старить" фото предупредили об опасных подделках FaceApp

При их скачивании пользователь может случайно подписаться на множество платных приложений.

Международная антивирусная компания ESET предупредила о распространении мошеннической схемы, которая направлена на пользователей приложения FaceApp.

Дело в том, что злоумышленники создали поддельные версии приложения, при скачивании которых появляется множество всплывающих окон с различными платными подписками.

— На волне возросшего интереса к FaceApp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии FaceApp Pro. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу, — сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты нашли подобное фейковое приложение в магазине Google Play. Ссылка на его скачивание приводит в сервис, который загружает вредоносное ПО.

Эксперты рекомендуют пользователям загружать приложение FaceApp только из официальных магазинов Google Play и App Store. Кроме того, следует обращать внимание на комментарии пользователей и число загрузок приложения.

Напомним, FaceApp — приложение, которое создала российская компания Wireless Lab. Программа ретуширует фотографии, позволяет менять прическу или визуально изменить возраст. Ранее врач объяснил, почему FaceApp может "состаривать" неправильно.