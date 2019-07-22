В Генпрокуратуре Украины объяснили "исчезновение" Луценко

Тот долгое время не появляется на официальных мероприятиях, не комментирует ситуацию в стране.

В Генпрокуратуре Украины прокомментировали заявление бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова о том, что глава надзорного ведомства Юрий Луценко исчез. В ГП заверили, что он находится в отпуске.

— Генпрокурор Юрий Луценко пребывает в официальном отпуске, — написала в "Фейсбуке" прессс-секретарь ведомства Лариса Сарган. — И, чтобы два раза не писать, я тоже в отпуске.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет видеть Луценко на посту генпрокурора. Он не раз призывал Верховную раду отправить его в отставку. Теперь, когда партия Зеленского "Слуга народа" заручится большинством в парламенте, это не станет проблемой.

Нужно отметить, что в отпуске также находится глава МИД Украины Павел Климкин, у которого тоже не сложились отношения с новым президентом.