Зеленский снова потребовал от Рады уволить Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Верховной раде с требованием уволить Павла Климкина с поста главы МИД Незалежной. На эту должность он просит назначить Вадима Пристайко.

— Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на неё Вадима Пристайко, — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Кроме того, Зеленский требует рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Как уже сообщал Лайф, после критики президента Украины Владимира Зеленского за самоволие Климкин решил отправиться в "политический отпуск". Лидер Незалежной вдогонку обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием наказать главу МИД за неподчинение.