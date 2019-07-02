Зеленский снова потребовал от Рады уволить Климкина

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Фото © EPA / STEPAN FRANKO / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Верховной раде с требованием уволить Павла Климкина с поста главы МИД Незалежной. На эту должность он просит назначить Вадима Пристайко.

Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на неё Вадима Пристайко, — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Кроме того, Зеленский требует рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Как уже сообщал Лайф, после критики президента Украины Владимира Зеленского за самоволие Климкин решил отправиться в "политический отпуск". Лидер Незалежной вдогонку обратился к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием наказать главу МИД за неподчинение.

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