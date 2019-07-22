Медики напомнили, что нужно делать при укусе змеи

Дождливая погода, которой отличился июль в Центральной России, — время активизации этих пресмыкающихся.

У дачников, любителей отдохнуть на природе или сходить в поход намного больше шансов быть укушенными змеями, напоминают в Минздраве Подмосковья. Для этих людей специалисты опубликовали несколько советов.

— В Центральном федеральном округе существует один вид ядовитых змей — гадюка обыкновенная. В случае укуса необходимо обеспечить горизонтальное положение человека, наложить давящую повязку выше места раны и вызвать скорую медицинскую помощь, — говорит главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Рану не стоит травмировать, прижигать, обкладывать льдом или надрезать, а отсасывание яда может быть рискованным. Лучше всего просто предотвратить проникновение яда в организм, носить за чертой города плотные брюки, ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги. Не стоит провоцировать змей, если вы заметили их издалека.

Ранее зоолог и телеведущий Тимофей Баженов поведал, что никаких сывороток от яда, полученного через укус, не существует. При обращении в стационар доктора будут вводить инъекции антигистаминных препаратов. Эксперт, как и врачи, попросил не использовать народные средства для выведения яда типа высасывания его из ранки или прижигания места укуса. Укушенному нужно находиться в покое и больше пить, как при отравлении.

Однако змей этим летом обнаружили и на территории столицы. Одну — прямо в машине, но она оказалась обыкновенной медянкой. Вторая нашлась во дворе дома, ею стала также неядовитая королевская калифорнийская змея.

А вот встреча с гадюкой для жителя Урала стала смертельной. Он скончался, не дождавшись противоядия.