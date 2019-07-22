В конфликте на границе Таджикистана и Киргизии пострадали местные жители

Район этого ЧП периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран.

На границе Таджикистана и Киргизии произошло столкновение местных жителей. Конфликт начался из-за того, что жители таджикского села Ворух решили установить флагшток к приезду главы государства. Появление флагштока вызвало недовольство граждан Киргизии. На этой почве сельчане начали кидать друг в друга камни.

По данным местных СМИ, в результате конфликта пострадало около двадцати человек. Сообщается об одном погибшем.

После драки на место ЧП были направлены дополнительные силы пограничников и сотрудников правоохранительных органов с обеих сторон. Ведётся разбирательство.

Ранее ФСБ России задержала 20 граждан Таджикистана за пропаганду радикальной идеологии.