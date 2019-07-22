В Москву и Анталью вылетели все пассажиры Azur Air

Ранее сотни пассажиров застряли в Шереметьево в ожидании рейса в Анталью на более чем 14 часов.

Авиакомпания Azur Air отправила в Анталью и Москву всех пассажиров, рейсы которых были ранее задержаны, сообщила РИА "Новости" директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина.

— Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолёте, находятся в воздухе, — заявила Матюшина.

Ранее в понедельник авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью из-за технических причин на вечер. Всего этим рейсом должно было вылететь 536 пассажиров, в том числе и 107 детей. Люди провели более 14 часов в аэропорту Шереметьево в ожидании своего вылета.