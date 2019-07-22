МЧС проверяло лагерь под Хабаровском, где при пожаре погиб ребёнок

С персоналом детской базы отдыха проводился инструктаж, она была допущена к эксплуатации.

МЧС России проверяло лагерь в Хабаровском крае на пожарную безопасность, где в результате пожара погиб один ребёнок и пострадало, по разным данным, от трёх до пяти человек. Об этом пишет ТАСС.

— Концепцией лагеря палатки предусматривались. Он проверялся на пожарную безопасность, с персоналом проводился инструктаж, он был допущен к эксплуатации, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня вечером на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в палаточном городке произошёл пожар, при котором погиб один ребёнок и пострадало не менее трёх. СМИ пишут, что число пострадавших может быть больше.