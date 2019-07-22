СБУ сообщила о радиации на крупнейшем металлургическом заводе Украины

При этом в службе считают, что владельцы предприятия даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры.

На крупнейшем металлургическом предприятии Украины "Арселормиттал Кривой Рог" сотрудники Службы безопасности нашли прибор, излучавший дозу радиации в пять раз большую, чем предусмотрено нормой, сообщила пресс-служба ведомства.

— Правоохранители обнаружили на предприятии прибор, который излучал в пять раз большую дозу радиации, чем предусмотрено нормативными документами, — сказано в сообщении пресс-службы без уточнения, какой именно это прибор.

Как сообщили в ведомстве, в ходе следственных действий сотрудники предприятия предоставили все необходимые для проведения расследования документы.

— Предполагаю, что владельцы общества даже не знали об экологических нарушениях, которые допустили нанятые менеджеры, — приводит слова и.о. главы СБУ Ивана Баканова пресс-служба.

При этом он отметил, что инвесторам на Украине ничего не угрожает, зато "государство помогает им соблюдать закон".

Ранее Служба безопасности Украины провела обыск на заводе после того, как президент страны Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за неблагоприятную экологическую обстановку, а СБУ возбудила дело против "Арселормиттал" по статье "Экоцид".