Власти Венесуэлы объяснили отключения электричества в стране

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в свою очередь призвал граждан страны выйти на протесты.

В нескольких районах столицы Венесуэлы отключили электричество вечером 22 июля из-за атаки "электромагнитного характера", сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

— Первые результаты расследования произошедшего показали наличие атаки электромагнитного характера, направленной на повреждение систем генерации, — рассказал глава ведомства.

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Однако, по словам представителей венесуэльской оппозиции, массовые отключения электричества стали результатом перегрузок сети из-за её некорректного обслуживания.

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призвал граждан страны выйти во вторник, 23 июля, на протесты. Кроме того, он подчеркнул "очевидность провала" властей, разрушивших, по его мнению, энергетическую систему и не имеющих решения для урегулирования ситуации.

— Завтра мы должны собраться на улицах, венесуэльцы не намерены привыкать к этой катастрофе, — написал Гуайдо в "Твиттере".

Массовое отключение электричества в нескольких районах Каракаса и 15 штатах Венесуэлы произошло вечером 22 июля. В результате три из пяти линий метрополитена столицы приостановили свою работу.

О проблемах с электричеством в Венесуэле оппозиционный лидер страны Хуан Гуайдо сообщал ещё в апреле. По его словам, света или нет совсем, или часто не бывает в 13 из 23 штатов.