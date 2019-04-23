Гуайдо: Более половины жителей Венесуэлы страдают от перебоев с электричеством

В этом лидер оппозиции в очередной раз обвинил президента страны Николаса Мадуро.

Электричества или нет совсем, или часто не бывает в 13 из 23 штатов Венесуэлы, заявил оппозиционный лидер страны Хуан Гуайдо в "Твиттере".

Политик выразил убеждённость, что в этом виноват глава государства Николас Мадуро и всё наладится, как только он уйдёт с поста. Чтобы добиться этого, Гуайдо призвал жителей страны выйти на массовые протесты.

— 1 мая вместе выйдем на улицы для спасения нашей страны, — заявил он.

Как ранее писал Лайф, на фоне политического противостояния властей и оппозиции в Венесуэле наступил тяжелейший гуманитарный кризис: после серии инцидентов большая часть страны погрузилась во тьму, перестал работать водопровод, в обесточенных больницах погибли дети.

В Министерстве энергетики страны заявили, что на восстановление электроснабжения стране понадобится около года.