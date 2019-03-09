Из-за отключения электричества в Венесуэле погибли 15 детей

Более 15 детей скончались в венесуэльском городе Матурин из-за отсутствия электричества. Об этом сообщила в своём твиттере депутат национальной ассамблеи Мария Эрнандес дель Кастильо.

По её данным, в центральный морг города поступили тела пятнадцати погибших.

Она обвинила власти в том, что в городе нет источника электроэнергии, и отметила, что местные медики делают всё возможное для спасения пациентов.

Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

Как сообщал Лайф, ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо выразил сомнения в том, что произошедшее отключение стало следствием акта саботажа, и обвинил в произошедшем власти.