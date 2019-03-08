Виновата коррупция. Гуайдо обвинил власти Венесуэлы в отключении электричества

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в отключении электроэнергии виноваты власти.
По словам политика, необходимо положить конец действующему режиму, который он назвал "злом".
— Чтобы победить это зло, необходимо осуществить смену власти, — цитирует политика ТАСС.
При этом он обвинил государство в том, что в городских больницах из-за отключения электричества погибло несколько человек.
Гуайдо также выразил сомнения в том, что произошедшее отключение стало следствием акта саботажа.
— Мы все знаем, что причины (заключаются. — Прим. Лайфа) в плохом состоянии энергосистемы страны из-за коррупции в этой сфере, — отметил он.
Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".
Как сообщал Лайф, к настоящему моменту в некоторых районах столицы Венесуэлы удалось наладить электроснабжение.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени