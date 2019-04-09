В Венесуэле заявили, что на восстановление электроснабжения нужно около года

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В Венесуэле заявили, что на восстановление электроснабжения нужно около года

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Фото: © Flickr/ Alejandro Forero Cuervo

Министр электроэнергетики Венесуэлы Игор Гавидия сообщил, что на полное восстановление системы генерации и распределения электроэнергии может понадобиться около года. Заявление прозвучало в эфире государственного телеканала VTV.

Мы будем решать проблемы по плану, который перед нами поставил президент Николас Мадуро. Речь идёт о краткосрочном периоде до 30 дней, периоде от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, и плане на год, — отметил глава ведомства.

Напомним, в стране многократно случались массовые отключения электричества, эксперты оценили ущерб от электроэнергетического кризиса в Венесуэле в марте в 2,106 миллиарда долларов. Президент винил в блэкаутах оппозицию и заявлял о причастности США.

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