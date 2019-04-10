Более 20 штатов Венесуэлы опять остались без электричества

Свыше 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения в ночь на 10 апреля. Как сообщает газета El Nacional, нарушение работы электросети затронуло и столицу страны Каракас.
Отмечается, что отключение произошло в 23:20 (06:20 мск), однако, по предварительным данным, в некоторых районах электричество уже восстановлено. О причинах нового сбоя не сообщается.
Напомним, в стране многократно случались массовые отключения электричества, эксперты оценили ущерб от электроэнергетического кризиса в марте в 2,106 миллиарда долларов. Президент Николас Мадуро винил в блэкаутах оппозицию и заявлял о причастности США.
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