Омбудсмен о ЧП в лагере под Хабаровском: Это полностью ответственность взрослых

По её словам, при проверке в начале июля комиссии по организации детского отдыха было сказано, что в палатках никто ночевать не собирается.

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила Лайфу, что ответственность за пожар в оздоровительном лагере полностью лежит на взрослых. По словам омбудсмена, они, возможно, "решили поиграть в палаточный лагерь".

— Все проверки они прошли, но они заявляли, что у них в том числе и палаточное размещение есть. Комиссия по организации детского отдыха была там 11–12 июля, и им было сказано, что "палатки не работающие, в них никто ночевать не собирается". Они это скрыли, и вот результат — детская жизнь, — сообщила Трегубенко.

Омбудсмен подчеркнула, что в нормах палаточных городков не прописан обогрев пушками, тем более электрическими.

— Если это палаточный городок, то он должен быть оборудован и дети должны иметь соответствующее снаряжение для ночёвки — это спальные мешки, тёплая одежда, — уточнила уполномоченный.

Трегубова добавила, что в настоящее время с детьми, проводившими летние каникулы в лагере, работают психологи.

По словам источника Лайфа в Министерстве образования, оздоровительный детский лагерь на территории туркомплекса "Холдоми" не является палаточным. В нём есть разные формы отдыха, в том числе в палатках. Также детей размещают в корпусах и коттеджах.

Палатки на территории базы отдыха находились для большей вместимости детей. В реестре лагерь числится как загородный. На фото с места трагедии видно, что это не привычные походные палатки — ребята размещались на кроватях, а не в спальных мешках.

Напомним, вечером 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. По данным омбудсмена, на месте находилось 170 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Сейчас трое детей в коме. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке.