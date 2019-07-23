Спасавший девочек из горящей палатки в лагере мальчик впал в кому

Десятилетний мальчик Арсений, который спасал девочек из горящей палатки в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае, впал в кому. Об этом сообщил журналистам представитель правительства региона.

По его словам, ребёнок получил ожоги.

— Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечном и находится в коме, — сообщил представитель правительства края.

Как сообщил в свою очередь директор лагеря Максим Кузнецов членам правительства, детей выводил ночной вожатый.

Напомним, вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал установить круг лиц, виновных в произошедшем.