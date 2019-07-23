Названы регионы России с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой

Самый высокий показатель заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие данные Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в данном субъекте уровень заболеваемости астмой среди детей до 14 лет, а также астматическим статусом, когда диагноз был поставлен впервые, равен 783 случаям на 100 тысяч детского населения.

На втором месте — Челябинская область (306,1 случая), на третьем —Новосибирская (285,7). В пятёрку также попали Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

Тем временем средний показатель заболеваемости детской астмой по России в 2017 году составил 127,3 случая на 100 тысяч детей возрастом до 14 лет. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это меньше, чем было зафиксировано в 2016 году.

Ранее Лайф писал, что в последние годы стремительно возрастает число людей, которые болеют астмой. На сегодняшний день данной болезнью страдает каждый двадцатый россиянин.