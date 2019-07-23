Отдыхавшая в лагере девочка рассказала Лайфу, с чего начался пожар

Собеседница редакции отмечает, что все дети проснулись от громких криков вожатых и, хватая первое, что попадалось под руку, выбегали из палаток.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае мог начаться из-за футболки или полотенца, которые одна из отдыхавших повесила на обогреватель. Об этом Лайфу рассказала Таисия В., находившаяся в эпицентре возгорания.

— Всё началось из-за девочки из 16-й палаты (палатки. — Прим. ред.). Она поставила обогреватель и на обогреватель положила футболку или полотенце. У нас в комнате был обогреватель. Всё случилось в 2:30 ночи, — рассказала собеседница редакции.

Она добавила, что все дети проснулись от очень громких криков вожатой.

— Мы быстро встали, схватили всё, что видим, и выбежали из палатки. Нас встретили вожатые и увели далеко от них. Мы стояли минут семь там, потом пошли в главное здание, там мы грелись, — резюмировала Таисия В.

Напомним, вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал установить круг лиц, виновных в произошедшем.