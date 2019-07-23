В Хабаровске 37 детей подхватили кишечную инфекцию после прогулки у фонтана

В медицинские учреждения было доставлено 19 детей, 18 получают помощь амбулаторно.

В Хабаровске 37 детей разного возраста подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у обратившихся не наблюдалось, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, все дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона имени Ленина возле пешеходного фонтана. Госпитализировано 19 детей, остальные получают помощь амбулаторно.

Источник отравления пока не установлен. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое исследование.

Ранее выяснилась причина отравления детей в крымском лагере.