Причиной отравления детей в крымском лагере стали работники столовой

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Фото © Виктор Бартенев / Интерпресс/ТАСС

Работники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой, — говорится в сообщении.

Сотрудники направлены на консультацию и лечение. Для работы в пищеблоке с 17 июля привлечён дополнительный персонал.

Ранее директор учреждения заявлял, что никакого отравления в лагере нет, и называл всё это "неподтверждёнными слухами". При этом позже в Минздраве подтвердили и госпитализацию детей, а заодно заявили, что отравление получило более 50 человек.

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