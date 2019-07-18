Причиной отравления детей в крымском лагере стали работники столовой

Работники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
— Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой, — говорится в сообщении.
Сотрудники направлены на консультацию и лечение. Для работы в пищеблоке с 17 июля привлечён дополнительный персонал.
Ранее директор учреждения заявлял, что никакого отравления в лагере нет, и называл всё это "неподтверждёнными слухами". При этом позже в Минздраве подтвердили и госпитализацию детей, а заодно заявили, что отравление получило более 50 человек.
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