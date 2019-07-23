СК сообщил о втором задержанном по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере

Кроме того, у следователей есть вопросы к ряду должностных лиц, которые должны были отвечать за обеспечение безопасности детей на отдыхе.

Следственный комитет России сообщил о втором задержанном по делу о гибели детей при пожаре в Хабаровском крае. Это глава коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", Виталий Бурлаков. Организация называется ООО "Экстрим Сервис", и Бурлаков является одновременно ее директором и учредителем.

— Следователи ведут допрос подозреваемых. После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у следователей уже возникли вопросы к работе контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере. Их действия проверят на предмет халатности ( ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось о задержании непосредственного директора лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, что пожар на территории лагеря произошёл среди ночи, когда дети уже спали. Сразу стало известно о первой жертве пожара, ей оказалась девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. А сегодня утром в реанимации умерли две её подруги и еще один мальчик.