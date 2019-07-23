Опрос показал, сколько детей проводят летние каникулы без родителей

Летние каникулы без родителей проводит каждый пятый российский ребёнок. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Дети.Mail.ru", которые имеются в распоряжении Лайфа.
Как отмечается, большинство детей (65%) проводят летние каникулы дома, ещё 16% посещают детский сад или школьный лагерь, 12% в языковом или загородном лагерях, 24% на даче.
Эксперты подчитали, что в среднем бюджет на летний отпуск ребёнка составляет 5–15 тысяч рублей. Двух-трёхнедельный совместный отдых с детьми проведут 34% опрошенных родителей.
— Всё лето будут со своими детьми 31% родителей, — говорится в результатах исследования.
Опрос был проведён с 4 по 11 июля 2019 года среди 20 тысяч пользователей портала "Дети.Mail.ru".
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