Опрос показал, сколько детей проводят летние каникулы без родителей

Большинство из них проводят летние каникулы дома, посещают детский сад или школьный лагерь, едут на дачу.

Летние каникулы без родителей проводит каждый пятый российский ребёнок. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Дети.Mail.ru", которые имеются в распоряжении Лайфа.

Как отмечается, большинство детей (65%) проводят летние каникулы дома, ещё 16% посещают детский сад или школьный лагерь, 12% в языковом или загородном лагерях, 24% на даче.

Эксперты подчитали, что в среднем бюджет на летний отпуск ребёнка составляет 5–15 тысяч рублей. Двух-трёхнедельный совместный отдых с детьми проведут 34% опрошенных родителей.

— Всё лето будут со своими детьми 31% родителей, — говорится в результатах исследования.

Опрос был проведён с 4 по 11 июля 2019 года среди 20 тысяч пользователей портала "Дети.Mail.ru".