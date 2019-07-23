Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

В борьбе за премьерское кресло он обошёл действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании. Как сообщает The Gurdian, официально Джонсон вступит в должность главы правительства уже завтра, 24 июля.

Напомним, что Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании в начале лета. Несмотря на скандальные заявления и экстравагантное поведение, бывший глава британского МИД с самого начала являлся лидером в гонке за место главы правительства страны. Причём в борьбе за премьерское кресло он обошёл действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Борис Джонсон даже в последнее время поддерживал имидж эпатажного политика. Он прилюдно сравнивал себя с джедаем со световым мечом. Ранее политик признавался в употреблении кокаина, сравнивал Россию то с древней Спартой, то с персонажем романа Достоевского Раскольниковым, называл капитуляцией выход Британии из состава ЕС.