Совфед одобрил штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей

Сейчас административная ответственность не предусмотрена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Закон предполагает ввод ответственности для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также с 1–3 до 3–5 тысяч рублей вырастет штраф для водителей за выход на линию без тахографов. Штраф для должностных лиц, выпустивших на линию автомобиль с неисправным тахографом, составит от 7 до 10 тысяч рублей, для ИП — от 15 до 25 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч. Кроме того, возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сейчас за нарушение труда и отдыха водителей установлена только административная ответственность для лиц, управляющих транспортным средством.

Ранее СМИ назвали сумму штрафа за неоплату проезда по платным дорогам.