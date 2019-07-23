Совфед одобрил ужесточение наказания за фиктивный техосмотр

Совет Федерации одобрил пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при техосмотре автомобилей. Документом вводится уголовная ответственность за проведение ТО без соответствующей аккредитации. Для этого авторы предлагают расширить статью Уголовного кодекса о незаконном предпринимательстве.
За нарушения предлагается наказывать обязательными работами до 480 часов либо арестом на срок до шести месяцев. В случае совершения преступления группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
Нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра тоже будет наказываться строже. В новых правилах за это предусмотрен штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для юридических.
Напомним, что этим летом Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра", что, в свою очередь, приводит к росту числа ДТП, которые обусловлены технической неисправностью автомобиля.
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