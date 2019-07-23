Минздраву, в свою очередь, поручено обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств в регионы нашей страны.

Президент России Владимир Путин поручил внести ряд вакцин в список жизненно важных препаратов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В частности, речь идёт о об иммунобиологических препаратах, которые используются для профилактических прививок. Помимо того, правительству поручено представить изменения в законы, которые будут предусматривать возможность закупки этих препаратов у единственных поставщиков.

Другое поручение глава государства дал Минздраву. В частности, ведомство должно обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы РФ.