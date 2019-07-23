Психолог пояснил, почему татуировки — следствие мазохизма и недовольства собой

По словам специалиста, человек становится заложником психологической "ломки" — он будет чувствовать себя некомфортно до того момента, как не набьёт очередное тату.

Желание украсить своё тело татуировками говорит о болезненном недовольстве человека своей внешностью. Такого мнения придерживается клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

В беседе с НСН он рассказал, что наиболее существенный вклад в формирование неуверенности в себе и недовольства самим собой вносят массмедиа. Именно СМИ и в частности глянцевые издания представляют перед аудиторией отретушированные образы знаменитостей.

— Большинство татуировок сейчас делается как дань моде. Но здесь стоит заметить, что если человек украшает своё тело, значит, без этих украшений оно ему не нравится. Здесь есть некий элемент мазохизма и недовольства собой, — пояснил Хорс.

При этом люди, набивающие татуировки, выбирают самый простой из способов по улучшению своего тела — усовершенствование происходит без физического труда и нагрузок, через боль, подчёркивает специалист, но без усилий.

Кроме того, страсть к татуировкам нередко превращается в своего рода зависимость, иногда напоминающую алкогольную.

— Алкоголик выпивает, на время успокаивается, потом начинает страдать. Здесь то же самое — они делают татуировку, ей любуются, потом она переходит в разряд привычной, и они начинают мечтать о следующей, — заметил Хорс.

Таким образом человек становится заложником психологической "ломки" — он будет чувствовать себя некомфортно до того момента, как не набьёт очередное тату.

Также Хорс отметил, что с годами существенная доля людей, набивших в молодости татуировки, начинает испытывать сожаление из-за своих меток. По мнению специалиста, это связано со взрослением, изменением социальной среды и круга общения. Исключение составляет лишь группа "профессиональных подростков", то есть людей, которые на протяжении всей жизни ведут инфантильный образ жизни и пытаются соответствовать современной молодёжи.

Ранее Лайф писал о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которым почти половина (43%) россиян считает, что наличие татуировки заявляет о стремлении человека выделиться среди других. При этом 30% респондентов с татуировками заявили, что в основном сделали их по глупости.