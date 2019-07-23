Психолог пояснил, почему татуировки — следствие мазохизма и недовольства собой

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Фото © Pixabay

По словам специалиста, человек становится заложником психологической "ломки" — он будет чувствовать себя некомфортно до того момента, как не набьёт очередное тату.

Желание украсить своё тело татуировками говорит о болезненном недовольстве человека своей внешностью. Такого мнения придерживается клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

В беседе с НСН он рассказал, что наиболее существенный вклад в формирование неуверенности в себе и недовольства самим собой вносят массмедиа. Именно СМИ и в частности глянцевые издания представляют перед аудиторией отретушированные образы знаменитостей.

Большинство татуировок сейчас делается как дань моде. Но здесь стоит заметить, что если человек украшает своё тело, значит, без этих украшений оно ему не нравится. Здесь есть некий элемент мазохизма и недовольства собой, — пояснил Хорс.

При этом люди, набивающие татуировки, выбирают самый простой из способов по улучшению своего тела — усовершенствование происходит без физического труда и нагрузок, через боль, подчёркивает специалист, но без усилий.

Кроме того, страсть к татуировкам нередко превращается в своего рода зависимость, иногда напоминающую алкогольную.

Алкоголик выпивает, на время успокаивается, потом начинает страдать. Здесь то же самое — они делают татуировку, ей любуются, потом она переходит в разряд привычной, и они начинают мечтать о следующей, — заметил Хорс.

Таким образом человек становится заложником психологической "ломки" — он будет чувствовать себя некомфортно до того момента, как не набьёт очередное тату.

Также Хорс отметил, что с годами существенная доля людей, набивших в молодости татуировки, начинает испытывать сожаление из-за своих меток. По мнению специалиста, это связано со взрослением, изменением социальной среды и круга общения. Исключение составляет лишь группа "профессиональных подростков", то есть людей, которые на протяжении всей жизни ведут инфантильный образ жизни и пытаются соответствовать современной молодёжи.

Ранее Лайф писал о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которым почти половина (43%) россиян считает, что наличие татуировки заявляет о стремлении человека выделиться среди других. При этом 30% респондентов с татуировками заявили, что в основном сделали их по глупости.

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