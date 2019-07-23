Вассерман оценил тест на IQ всего из трёх вопросов

Публицист уверен, что такое количество вопросов всё-таки маловато, ведь интеллект — дело весьма разнообразное.

Интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом оценил тест всего из трёх математических вопросов для определения уровня IQ, который придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. По его словам, такого числа вопросов "мягко говоря, маловато".

— Мне кажется, что трёх вопросов для определения IQ, мягко говоря, маловато. Особенно если это вопросы, представляющие собой перефразировку задач, известных мне ещё с детства. Просто потому, что интеллект дело весьма разнообразное и разностороннее, и разные его стороны надо соответственно оценивать разными методами, — поделился он.

В качестве примера он привёл тесты известного психолога Ганса Айзенка. Вот это, по словам Вассермана, "довольно солидная и очень популярная книга". Публицист признаётся, что, дойдя до середины, начал понимать, что измеряет уже не свой интеллект, а степень натренированности на решение тестов.

— После этого я, естественно, перестал их так активно изучать. Что интересно, по этим тестам у меня получалось так, что в тех тестах, что содержат математические и лингвистические задачи, у меня было примерно 160. По тестам графическим примерно 140, ну а по тестам, содержавшим задачи из разных сфер, не только математики и лингвистики, получалось 150, — отметил интеллектуал.

По его словам, 20–30 вопросов смогут более точно определить уровень IQ.

Как сообщалось ранее, тест на IQ из трёх вопросов стал вирусным в Сети.