Вассерман оценил тест на IQ всего из трёх вопросов

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Публицист уверен, что такое количество вопросов всё-таки маловато, ведь интеллект — дело весьма разнообразное.

Интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с Лайфом оценил тест всего из трёх математических вопросов для определения уровня IQ, который придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. По его словам, такого числа вопросов "мягко говоря, маловато".

Мне кажется, что трёх вопросов для определения IQ, мягко говоря, маловато. Особенно если это вопросы, представляющие собой перефразировку задач, известных мне ещё с детства. Просто потому, что интеллект дело весьма разнообразное и разностороннее, и разные его стороны надо соответственно оценивать разными методами, — поделился он.

В качестве примера он привёл тесты известного психолога Ганса Айзенка. Вот это, по словам Вассермана, "довольно солидная и очень популярная книга". Публицист признаётся, что, дойдя до середины, начал понимать, что измеряет уже не свой интеллект, а степень натренированности на решение тестов.

— После этого я, естественно, перестал их так активно изучать. Что интересно, по этим тестам у меня получалось так, что в тех тестах, что содержат математические и лингвистические задачи, у меня было примерно 160. По тестам графическим примерно 140, ну а по тестам, содержавшим задачи из разных сфер, не только математики и лингвистики, получалось 150, — отметил интеллектуал.

По его словам, 20–30 вопросов смогут более точно определить уровень IQ.

Как сообщалось ранее, тест на IQ из трёх вопросов стал вирусным в Сети.

Автор:
ОГ
Ольга Годуненко
Соавторы:
Владислав  Фёдоров
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