В Минпромторге сочли галлюцинациями сообщения об отказе считать пиво алкоголем

Министерство промышленности и торговли не собиралось убирать пиво из перечня алкогольной продукции в рамках проекта по развитию торговли на ближайшие пять лет. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

— Это какие-то галлюцинации, — заявил он.

При этом Евтухов объяснил, что ведомство предложило ввести ряд регулятивных мер в отношении пива и вина, отличающихся от правил торговли крепкой спиртной продукцией. Однако исключать пенный хмельной напиток из перечня алкогольных товаров Минпромторг не собирался.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Минпромторг предложил облегчить розничную продажу пива и убрать у напитка статус алкогольной продукции.

В свою очередь бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что на авторов этой идеи можно подать в суд "за ненависть к российскому народу".