Британская авиакомпания бросила больного ребёнка на полу из-за опоздания на рейс

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Фото © Twitter/techieappy

Компания EasyJet принесла свои извинения семье Кэмпбелл и оплатила билеты на рейс, а также проживание в отеле.

Десятилетнюю девочку, задыхающуюся от астмы, не пустили на рейс авиакомпании EasyJet из-за опоздания. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в лондонском аэропорту Гэтвик. Эбигейл Кэмпбелл вернулась в Великобританию с родителями после поездки в Турцию. Из Лондона семья планировала полететь в родной город Дуглас, но планам не суждено было сбыться. По словам Кэмпбеллов, они подошли на посадку за три минуты до вылета из-за того, что Эбигейл стало плохо по дороге. Ей даже пришлось лечь на пол аэропорта из-за слабости.

Семье пришлось ждать два дня в ожидании следующего рейса. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам, оплатила им билеты на самолёт и две ночи в отеле. Впрочем, представители EasyJet заявили, что на самом деле семья Кэмпбелл опоздала на рейс на 17 минут.

Ранее из самолёта компании EasyJet выгнали британку из-за глубокого декольте.

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