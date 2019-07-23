Британская авиакомпания бросила больного ребёнка на полу из-за опоздания на рейс

Компания EasyJet принесла свои извинения семье Кэмпбелл и оплатила билеты на рейс, а также проживание в отеле.

Десятилетнюю девочку, задыхающуюся от астмы, не пустили на рейс авиакомпании EasyJet из-за опоздания. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в лондонском аэропорту Гэтвик. Эбигейл Кэмпбелл вернулась в Великобританию с родителями после поездки в Турцию. Из Лондона семья планировала полететь в родной город Дуглас, но планам не суждено было сбыться. По словам Кэмпбеллов, они подошли на посадку за три минуты до вылета из-за того, что Эбигейл стало плохо по дороге. Ей даже пришлось лечь на пол аэропорта из-за слабости.

Easyjet passenger’s fury as his asthmatic daughter, 10, was forced to lie on the floor at Gatwick after airline refused to let them on flight https://t.co/QPf7VvRcut pic.twitter.com/k4e5Eu3l0t — Appytechie (@techieappy) July 23, 2019

Семье пришлось ждать два дня в ожидании следующего рейса. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам, оплатила им билеты на самолёт и две ночи в отеле. Впрочем, представители EasyJet заявили, что на самом деле семья Кэмпбелл опоздала на рейс на 17 минут.

Ранее из самолёта компании EasyJet выгнали британку из-за глубокого декольте.