Радикалы пригрозили расправой Таисии Повалий перед сольным концертом в Киеве

Украинская певица Таисия Повалий получила угрозы от радикалов после того, как сообщила, что планирует дать сольный концерт в Киеве 10 декабря. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Мероприятие приурочено к 55-летию певицы и должно состояться во Дворце "Украина". В последний раз артистка выступала в Киеве в 2014 году, после чего переехала в Россию, где давала много концертов и даже получила премию "Золотой граммофон" в 2018 году.
Некоторые пользователи Интернета выразили негативное отношение к Повалий на её странице в "Инстаграме".
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Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy
— Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь! — пишет Andrij.by.
Впрочем, нашлись и поклонники таланта артистки, обрадовавшиеся новости о грядущем концерте.Так, musaeva.ridzhayna написала: "Какая волшебная новость. Ждала этого момента так долго, спасибо вам, Таисия Николаевна... Ждём вас всем сердцем и душой". Filatovslava пообещал встретить Повалий овациями: "С нетерпением ждём концерта. Будем рукоплескать в первом ряду".
Ранее сообщалось, что визит Даны Борисовой в Киев возмутил украинских националистов.
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