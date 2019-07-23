Радикалы пригрозили расправой Таисии Повалий перед сольным концертом в Киеве

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Фото © Instagram/tpovaliyofficial

Мероприятие будет посвящено 55-летию артистки и пройдёт в декабре во дворце "Украина".

Украинская певица Таисия Повалий получила угрозы от радикалов после того, как сообщила, что планирует дать сольный концерт в Киеве 10 декабря. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Мероприятие приурочено к 55-летию певицы и должно состояться во Дворце "Украина". В последний раз артистка выступала в Киеве в 2014 году, после чего переехала в Россию, где давала много концертов и даже получила премию "Золотой граммофон" в 2018 году.

Некоторые пользователи Интернета выразили негативное отношение к Повалий на её странице в "Инстаграме".

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Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy

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Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь! — пишет Andrij.by.

Впрочем, нашлись и поклонники таланта артистки, обрадовавшиеся новости о грядущем концерте.Так, musaeva.ridzhayna написала: "Какая волшебная новость. Ждала этого момента так долго, спасибо вам, Таисия Николаевна... Ждём вас всем сердцем и душой". Filatovslava пообещал встретить Повалий овациями: "С нетерпением ждём концерта. Будем рукоплескать в первом ряду".

Ранее сообщалось, что визит Даны Борисовой в Киев возмутил украинских националистов.

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