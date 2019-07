Радикалы пригрозили расправой Таисии Повалий перед сольным концертом в Киеве

View this post on Instagram

Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy