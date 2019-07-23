Экс-министру Абызову продлили арест на три месяца

По словам следователя, в случае изменения меры пресечения обвиняемый может скрыться от суда.

Басманный районный суд столицы продлил срок ареста экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Он останется под стражей до 25 октября.

Отметим, что в начале заседания защита бывшего министра вновь представила суду личные поручительства, в том числе от бывшего вице-премьера Правительства России Аркадия Дворковича и бывшего пресс-секретаря председателя Правительства РФ Натальи Тимаковой.

О продлении ареста Абызову ходатайствовал следователь по особо важным делам СК РФ Сергей Степанов. Он пояснил, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться от следствия и суда. У Абызова есть открытые визы США, Италии и Великобритании, он также владеет недвижимостью за границей. Степанов подчеркнул, что бывший министр не сотрудничает со следствием, он отказался от дачи показаний.

Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма арестованных активов экс-министра превысила 20 миллиардов рублей.