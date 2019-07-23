Устроившие драку в Крыму фотографы извинились за случившееся

Причиной для неприятного инцидента стала высокая концентрация желающих подзаработать в одном месте.

Участник драки из-за фотографий с животными в крымском Судаке Руслан рассказал Лайфу подробности инцидента, а также извинился перед жителями города и отдыхающими.

По его словам, в потасовке принимали участие лишь фотографы, а поводом для неё послужила их высокая концентрация в одном месте.

— Так получилось, что в этом году из-за погоды сезон немножко не такой, как хотелось бы. Так получилось, что мы все сбились в одну кучу, так как в одном месте можно заработать. Конкуренция болезненно воспринимается. Слово за слово зацепились, потом сами сели и поговорили. Никаких заявлений даже не писали, — рассказал Руслан.

По его словам, драки как таковой и не было. Участники инцидента просто толкались, а кто-то упал и начал визжать. Самое страшное, как отметил фотограф, стало то, что кому-то кинули тапочком в голову.

После инцидента на место сразу же прибыли сотрудники полиции, которые опросили участников драки. При этом никаких заявлений никто из них не писал.

Руслан также отметил, что у него, как и у его коллег, имеются все необходимые для осуществления деятельности документы и кассовый аппарат, а совы, с которыми фотографировались туристы, — в прекрасном состоянии.

— Мы бы очень хотели извиниться, что наше такое ребячество привело к дезинформации. Хотели бы извиниться перед жителями нашего города и отдыхающими. Мы обязуемся больше такого не повторять, — заявил фотограф Руслан.

При этом местная жительница Юлия Васильева рассказала Лайфу, что участники драки зачастую сами подходят к прохожим, фотографируют их, после чего требуют за это деньги.

— Они просто забирают все деньги, вырывают кошельки. Их здесь никто не любит, а люди ничего сделать не могут. Все жалуются на них, — рассказала Васильева.

По её словам, желающие заработать окружают туристов, которые не могут выбраться из этой ловушки.

В ГУ МВД РФ по Республике Крым уже начали проверку по факту данного происшествия. В ходе неё правоохранители узнают все обстоятельства драки.

Ранее Лайф рассказывал, что в крымском городе Судаке фотографы с птицами избили туристов, которые отказались платить за снимки.