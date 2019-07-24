СМИ: Стало известно имя россиянина, управлявшего разбившимся в Италии вертолётом

Согласно информации СМИ, на борту летательного аппарата находились двое граждан РФ.

Пилот, управлявший вертолётом Robinson R66, который рухнул у итальянского острова Горгона, оказался 37-летним россиянином Максимом Сычёвым. Об этом сообщает издание Livorno Today.

— Гражданин России, большой любитель дайвинга и полётов, о чём свидетельствуют фотографии, опубликованные в его различных социальных сетях, летел вместе с женщиной — спасатели нашли её тело… Вероятно, из-за поломки вертолёт упал возле Горгоны, — говорится в сообщении СМИ.

Российское посольство подтвердило информацию о том, что на борту летательного аппарата находились двое россиян: тело спутницы Сычёва обнаружили внутри вертолёта, а тело самого пилота продолжают разыскивать, передаёт РБК.

По информации местных СМИ, Robinson R66 отнесло на расстояние более семи километров. На месте происшествия работают три катера береговой охраны и вертолёт.

Согласно последним данным, предоставленным РИА "Новости" со ссылкой на информированные источники, обломки упавшего вертолёта извлечены из воды и доставлены в порт города Ливорно.

Напомним, на севере Италии вечером 22 июля потерпел крушение вертолёт с россиянами на борту, направлявшийся на Сардинию.