Депутат Рады пообещал стать "совестью Зеленского"

В таком статусе он намерен оставаться до тех пор, пока бывший лидер страны не будет ходить на допросы к генпрокурору.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что станет "совестью" президента страны Владимира Зеленского.

— Я вам обещаю. Каждое моё выступление в Раде будет начинаться со слов "А Порошенко в зале?" или "Вот место Порошенко", если его в зале не будет. И это будет совесть "Слуги народа", — заявил Шуфрич.

По его словам, так будет продолжаться до тех пор, пока Порошенко не будет ходить на допросы в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и к генеральному прокурору.

Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено 11 уголовных дел. Но для экс-главы государства это стало поводом для гордости.