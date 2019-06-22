Порошенко прокомментировал заведённые на него уголовные дела

Экс-президент Украины также перечислил те факты его биографии, которые сейчас изучаются следствием.

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко знает об уголовных делах, открытых против него по факту, однако персонально ни одно из них не возбуждено, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

— Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчёркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту, — заявил он.

Порошенко перечислил то, из-за чего завели уголовные дела. Одно из них связано с военными действиями в Донбассе, а другое — с изданием приказа для группы военных кораблей украинских ВМС отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос, касающийся заявления лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко о газотранспортной системе (ГТС).

— Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот, ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесён ущерб более чем на 40 миллиардов долларов, — подчеркнул Порошенко.

Он также опроверг информацию о продаже ГТС.

Ранее Лайф сообщал о регистрации пятого уголовного дела против Порошенко.