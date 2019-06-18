На Украине зарегистрировали пятое дело против Порошенко

Очередное разбирательство относится к событиям 2016 года, когда бывший украинский лидер предлагал назначить ряд лиц на высокие должности.

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело в отношении экс-президента Незалежной Петра Порошенко по факту незаконного назначения кабмина в 2016 году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

— Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров, — заявил Портнов.

Суть претензий заключается в том, что Порошенко вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о наличии коалиции, которая перестала существовать немногим ранее из-за отсутствия большинства.

Напомним, ранее Портнов потребовал завести уголовное дело на Порошенко по обвинению в узурпации судебной власти. До этого экс-президента он обвинял в госизмене, злоупотреблении властью и отмывании 300 миллионов долларов при продажи судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".

Украинский экс-президент в свою очередь утверждает, что не боится уголовных дел против себя.