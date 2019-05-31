Порошенко заявил, что не боится уголовных дел

Ранее экс-президента обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене и отмывании денег в особо крупном размере.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что не боится уголовных дел против него. Об этом политик сообщил в пятницу, 31 мая, в ходе съезда партии "Европейская справедливость" (бывший Блок Петра Порошенко).

— Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований, — сказал Порошенко.

Напомним, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление против Порошенко по обвинению в узурпации власти. До этого экс-президента он обвинял в госизмене, злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", отмывании 300 миллионов долларов при продаже судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".

При этом бывший президент Украины вместе со своей партией намерен принять участие во внеочередных выборах в парламент, которые назначены на 21 июля. Тем временем Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменил название на "Европейскую солидарность".