Партия Порошенко убрала из названия его имя

Партия бывшего президента Украины "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила своё наименование и теперь называется "Европейская солидарность". Решение о переименовании было принято на съезде делегатов, сообщается на сайте политической силы.

Сам Порошенко заявил, что съезд обновлённой партии состоится 31 мая, и рассказал, что "Европейская солидарность" будет участвовать в выборах в Верховную раду.

— Ведь политик, который боится выборов, не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжёлая работа в оппозиции, — сказал бывший украинский лидер.

Порошенко отметил, что обновлённая партия с обновлённым руководством является ключом к объединению и победе на выборах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Для обжалования указа депутаты Рады обратились в Конституционный суд.