Трамп заявил, что Евросоюз "наживается" на США в торговле

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне заявил, что Евросоюз "наживается" на торговле со Штатами.

— Некоторые из худших обидчиков — наши так называемые союзники. Они наживаются на нас в сфере торговли. Евросоюз для нас хуже в торговле, чем Китай. Никто бы не подумал об этом, — заявил Трамп.

При этом США, по словам американского лидера, предоставляют странам Старого Света защиту при помощи НАТО. Он также раскритиковал страны — участницы альянса за отказ повышать расходы на оборону до 2% ВВП.