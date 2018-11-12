Просто бизнес. Дональд Трамп выставил Европе счёт за содержание НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что за обеспечение безопасности богатые страны Европы должны платить Соединённым Штатам. В противном случае европейским партнёрам США по НАТО придётся обеспечивать безопасность собственными силами.
.....of money spent on protecting other countries, and we get nothing but Trade Deficits and Losses. It is time that these very rich countries either pay the United States for its great military protection, or protect themselves...and Trade must be made FREE and FAIR!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.
Своё сообщение Дональд Трамп опубликовал в твиттер-аккаунте, добавив, что Соединённые Штаты несут целый ряд потерь от торговых отношений со странами Европы. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания общеевропейской армии, которая не зависела бы от США. Позднее президент Франции добавил, что страны ЕС не могут найти альтернативы доллару и сильно зависят от американской валюты.
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