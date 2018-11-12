Просто бизнес. Дональд Трамп выставил Европе счёт за содержание НАТО

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Просто бизнес. Дональд Трамп выставил Европе счёт за содержание НАТО

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Фото: © AP / Evan Vucci

Теперь Европу ждёт непростой выбор — платить за военную помощь из США или обеспечивать безопасность собственными силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за обеспечение безопасности богатые страны Европы должны платить Соединённым Штатам. В противном случае европейским партнёрам США по НАТО придётся обеспечивать безопасность собственными силами.

Своё сообщение Дональд Трамп опубликовал в твиттер-аккаунте, добавив, что Соединённые Штаты несут целый ряд потерь от торговых отношений со странами Европы. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания общеевропейской армии, которая не зависела бы от США. Позднее президент Франции добавил, что страны ЕС не могут найти альтернативы доллару и сильно зависят от американской валюты.

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