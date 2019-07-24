Дипломаты встретились с членами экипажа задержанного в КНДР судна

Сейчас существует риск того, что на судне закончатся запасы воды и продовольствия.

Российские дипломаты встретились с членами задержанного в КНДР сейнера "Сянхайлинь-8" и держат ситуацию под контролем. Об этом РИА "Новости" рассказал сотрудник представительства МИД России во Владивостоке.

— Наше посольство осведомлено о ситуации, дипломаты занимаются решением этого вопроса. Насколько я знаю, им удалось встретиться с экипажем судна, — заявили в ведомстве.

Как рассказал замдиректора компании-судовладельца Сергей Седлер, капитана корабля и двоих южнокорейских членов экипажа отправили в отель, а остальные члены команды находятся в каютах. Ежедневно проводятся осмотры и допросы. Сейчас существует риск того, что на судне закончатся запасы воды и продовольствия.

По его словам, причиной задержания могло стать нарушение судном границ охраняемой зоны без уведомления. Однако территориальными водами КНДР могут считаться те, что расположены лишь в 12 милях от берега, тогда как задержание произошло гораздо дальше.

Ранее Лайф рассказывал, что в КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находится 17 граждан России.