Росприроднадзор предложил значительно увеличить штрафы за загрязнение природы

По мнению главы ведомства, наказание только для юридических лиц должно в высшей точке достигать 1 млн рублей.

Штрафы за экологические нарушения невероятно малы, в связи с чем их необходимо повысить. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По её словам, сейчас штрафы составляют в среднем от пяти до 20 тысяч рублей.

— По предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. Для физических лиц — 5–50 тыс. рублей, — сказала она.

Также Радионова отметила, что контроль за экологической обстановкой будет наращиваться, вследствие чего контроль граждан по данной проблеме будет меняться.

Прогноз главы Росприроднадзора зиждется на фразе: "Через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос, касающийся мусорной реформы, результаты которой люди должны чувствовать "уже сейчас".