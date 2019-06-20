Путин призвал оперативно решить мусорную реформу: Люди не должны ждать 20 лет

Мусорная реформа должна быть проведена оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии. Он добавил, что это не та проблема, когда люди должны ждать 20 лет.
— У нас она возникла не вчера, мы много раз об этом говорили. Хотя заниматься этим начали буквально года два-три назад. Как ни странно это прозвучит, но это факт. Толчком стала другая прямая линия, когда люди из Балашихи пожаловались на то, что у них происходит, — заявил глава государства.
Лидер страны отметил, что проблема с мусором действительно острая. Ведь долгое время в нашей стране не заботились о переработке отходов: полигоны скапливались десятилетиями с советских времен. Однако сейчас работа идёт, но на решение проблемы потребуется время.
— Растут тарифы. Много вопросов в связи с ростом тарифов. Но это неизбежно — нужно иметь какие-то первичные деньги, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. Это не тот случай, когда нужно оттягивать результаты на 20 лет. Результаты люди должны почувствовать уже сейчас, — подчеркнул президент.
Владимир Путин уточнил, что проблемы мусора наряду с уровнем доходов и здравоохранением больше всего волнуют россиян.
Ранее эколог заявил о готовности жителей Москвы к введению раздельного сбора мусора.
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