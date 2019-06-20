Путин призвал оперативно решить мусорную реформу: Люди не должны ждать 20 лет

Глава государства отметил, что полигоны в стране скапливались ещё с советских времён.

Мусорная реформа должна быть проведена оперативно, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии. Он добавил, что это не та проблема, когда люди должны ждать 20 лет.

— У нас она возникла не вчера, мы много раз об этом говорили. Хотя заниматься этим начали буквально года два-три назад. Как ни странно это прозвучит, но это факт. Толчком стала другая прямая линия, когда люди из Балашихи пожаловались на то, что у них происходит, — заявил глава государства.

Лидер страны отметил, что проблема с мусором действительно острая. Ведь долгое время в нашей стране не заботились о переработке отходов: полигоны скапливались десятилетиями с советских времен. Однако сейчас работа идёт, но на решение проблемы потребуется время.

— Растут тарифы. Много вопросов в связи с ростом тарифов. Но это неизбежно — нужно иметь какие-то первичные деньги, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. Это не тот случай, когда нужно оттягивать результаты на 20 лет. Результаты люди должны почувствовать уже сейчас, — подчеркнул президент.

Владимир Путин уточнил, что проблемы мусора наряду с уровнем доходов и здравоохранением больше всего волнуют россиян.

Ранее эколог заявил о готовности жителей Москвы к введению раздельного сбора мусора.