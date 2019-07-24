Эксперты объяснили, почему не стоит покупать фрукты на улице

В Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия посоветовали не покупать фрукты в торговых точках на улице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника управления госинспекции Валентина Семёнова.

Она пояснила, что покупать фрукты на улице не рекомендуется во многом потому, что условия хранения и реализации продовольственных товаров редко соответствуют нормам.

— Покупать фрукты лучше в местах, где соблюдены условия для хранения и реализации продукции, есть маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность, — сказала Семёнова.

Также при выборе плодов эксперт посоветовала обращать внимание на целостность, отсутствие гнили и повреждений. Все остальные характеристики зависят исключительно от конкретного фрукта.

Ранее Лайф писал, что в "Роскачестве" рассказали, как выбрать вкусный и спелый арбуз, ориентируясь на стук, его цвет и место продажи.