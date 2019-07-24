СМИ: Apple прослушивает частные разговоры пользователей

Утверждается, что большая часть личных записей, которые впоследствии прослушивают, начинается с команды, которая запускает Siri.

Американская корпорация Apple нанимает спецработников через субподрядное предприятие и прослушивает голосовые команды и частные разговоры своих пользователей. Об этом сообщает испанская общественно-политическая газета El País.

Сбор информации происходит для развития систем искусственного интеллекта и повышения производительности программного обеспечения, в частности, умного помощника Siri. При этом в корпорации заверяют, что делают это исключительно с согласия пользователей. Однако, по информации издания, Apple анализирует не только голосовые запросы, но и личные беседы пользователей.

Как отмечает El País, прослушивание частных записей осуществляется через компанию, которая работает по контракту с Apple. В корпорации тем временем уверяют, что "все продукты и услуги Apple предназначены для обеспечения безопасности личной информации: лишь пользователь решает, чем и с кем делиться".

Но это не защищает личные данные из-за ошибок в системе. Так, среди аудиозаписей, которые попадают в распоряжение сотрудников, есть не только поисковые запросы, но и разговоры людей. Они попадают к работникам, негласно работающим на Apple, вследствие неправильного запуска микрофона.

Ранее Лайф писал, что бывший сотрудник службы психологических операций армии США Скотт Беннет заявил, что компания Google, втайне прослушивая озвученные в голосовом помощнике команды, может делиться личными данными пользователей с ФБР, полицией, департаментом правосудия и другими госслужбами.