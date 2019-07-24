На Украине объявили о продажах бюстов Зеленского за 5 тысяч рублей

35

Фото © Украинские новости

Гипсовая скульптура покрыта тремя слоями лака и сусальным золотом. Её вес составляет 2,5 килограмма.

На Украине объявили о начале продаж гипсовых бюстов президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Украинские новости".

Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трёх цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://ukranews.com/upload/img/2019/07/24/5d37fa2d442e7-screenshot-5.jpg" target="_blank">Украинские новости</a></p>

Желающим купить скульптуру лидера Незалежной придётся заплатить 78 долларов (4917 рублей). Высота бюста составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. Официальные продажи стартуют 25 июля.

Ранее Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×