На Украине объявили о продажах бюстов Зеленского за 5 тысяч рублей

На Украине объявили о начале продаж гипсовых бюстов президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Украинские новости".
— Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трёх цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый, — говорится в сообщении.
Желающим купить скульптуру лидера Незалежной придётся заплатить 78 долларов (4917 рублей). Высота бюста составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. Официальные продажи стартуют 25 июля.
Ранее Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты.
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