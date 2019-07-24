СК возбудил дело об угрозах применения насилия в отношении членов избиркомов

По данным следствия, участники одного из движений организовали заведомо незаконные митинги у Мосгоризбиркома, чтобы таким образом оказать давление на его членов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. Речь идёт о нарушениях статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

По данным следствия, участники одного из движений организовали заведомо незаконные митинги и пикетирования Мосгоризбиркома, чтобы таким образом оказать давление на его членов, а также на членов окружных избирательных комиссий.

— Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий, — уточняется на сайте СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных акций.

Напомним, 12 июля Мосгоризбирком сообщил, что нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. Оппозиционные кандидаты в ответ решили устроить несогласованную акцию у стен здания. Участники начали даже устанавливать палатки и проявляли агрессию по отношению к полиции. Впрочем, по мнению политологов, настоящей причиной митинга в столице стало желание устроить провокацию.

Отметим, что после несогласованных акций Мосгоризбирком публично заявил о том, что отдельные кандидаты "шантажом и давлением" пытаются заставить принять незаконные решения о своей регистрации.